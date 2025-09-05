20歳を超えてからグラビアデビューを果たし、すぐに「ヤングジャンプ」の表紙を飾ったことで“シンデレラガール”と呼ばれた西野夢菜（24）が、ファースト写真集「夢なら醒める菜」（ワニブックス）を発売した。西野の魅力である愛らしさを残しながらも、大人の一面も見せた今作。その見所や撮影秘話、さらに今後の目標などについて聞いた。【画像11枚】“美人じゃない”の自己評価、さすがに謙遜しすぎでは…いろんな角度から「