東京時間10:39現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.19（-0.29-0.46%） 週末７日に行われるOPECプラスをにらんでの警戒が続いており続落。主要産油国増産の警戒が広がっている。