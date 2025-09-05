東京時間10:39現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17084.00（+57.00+0.33%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3612.20（+5.50+0.15%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先がNY市場で反落も、時間外では須古氏戻しており、東京金はプラス圏