USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.739.477.348.36 1MO9.927.817.527.45 3MO9.837.558.027.91 6MO9.697.378.347.94 9MO9.707.398.628.11 1YR9.677.408.838.25 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.809.068.63 1MO8.428.457.76 3MO9.208.667.73 6MO9.428.87