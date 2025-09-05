巨人の三塚琉生外野手（２１）、高梨雄平投手（３３）、乙坂智外野手（３１）が５日の中日戦（バンテリンＤ）から１軍に昇格することが４日、分かった。また、この日のヤクルト戦（岐阜）で先発し、４回途中を５失点で敗戦投手となった又木鉄平投手（２６）らが２軍に降格となる。三塚は６月１４日のオリックス戦（京セラＤ）で１軍デビューを果たしたが、３試合に出場して無安打に終わっていた。その後、ファームで打率３割４