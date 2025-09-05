４日、博覧会の会場で、電動垂直離着陸機（ｅＶＴＯＬ）に試乗する来場者。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶9月5日】中国重慶市で5日、2025年世界スマート産業博覧会が開幕した。インテリジェント・コネクテッド・ビークル（ICV）、デジタルシティー、スマートロボット、スマートホーム、低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）の五つのテーマを設けた。それぞれスマートエコシステム、都市管理、特殊用途