NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月3日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の補給船「Cargo Dragon（カーゴドラゴン）」による、ISS＝国際宇宙ステーションのリブースト（軌道上昇）が実施されたことを発表しました。約5分間の噴射で近地点高度を約1マイル上昇リブーストを実施したのは、ドラゴン補給船運用33号機（CRS-33）として2025年8月24日に打ち上げられ、翌25日にISSとドッキングしたCargo Dragon補給船です。CRS-33の