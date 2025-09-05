米国カリフォルニア州の連邦地裁は３日、米ＩＴ大手グーグルが利用者のデータを同意なく収集してプライバシーを侵害したとして、同社に４億２５７０万ドル（約６３０億円）の損害賠償を命じる評決を下した。グーグルは控訴する方針という。訴訟は２０２０年７月に提訴された。裁判所は集団訴訟と認定し、グーグルの利用者約１億人が原告に参加しているという。原告は訴状で、利用者がアプリの閲覧履歴や利用状況を収集されな