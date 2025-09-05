ゲオは2025年9月4日に、6日以降の「Nintendo Switch 2」の販売について発表しました。先月同様、「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンの配布対象者にのみ販売します。10月5日までクーポン配布の対象者は、以下の3つの条件をすべて満たしている人です。（1）2025年8月24日までに、ゲオアプリへの初回ログイン、およびログインしたGEO IDとPontaカードの連携が完了している（2）2025年8月24日までに、（1）でアプリログイン・GEO ID