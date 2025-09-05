台風15号近畿・東海・関東へ 気象庁によりますと、台風第１５号は、きょう（５日）御坊市付近を１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。 【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南側３９０キロ以内と北側１６５キロ以内では風速１５メӦ