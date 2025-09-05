トータルメイクアップブランドの「ルナソル」は、自由自在に美しい肌になりすますベースメイク3品目を2025年9月5日に発売します。東京バーゲンマニア編集部では、発売前に新商品を入手したので紹介していきます。絶妙な質感と色みが揃ってる...ルナソルが25年秋に出すベースメイクは、コンシーラー、プライマー、シェーディングの3つ。いずれも絶妙なバランスのカラーで使い心地の良いアイテムがラインアップされています。・ルナ