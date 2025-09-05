画像は「ヤングガンガン 最新号」のページ（https://magazine.jp.square-enix.com/yg/new/）より 【ヤングガンガン 2025 No.18】 9月5日 発売 価格：440円 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2025 No.18」を本日9月5日に発売した。価格は440円。 今号の表紙と巻頭グラビアには伊織もえさんが登場。特別付録として両面クリアファイルがついてくる。