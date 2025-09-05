瀬戸内地方は、台風や湿った空気の影響でおおむね曇りで、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は次第に晴れの範囲が広がるでしょう。ただ、山沿いを中心に局地的に雨が降る見込みです。日中の最高気温は岡山で34度、津山で33度、高松で35度でしょう。香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。屋内でもこまめな水分補給や塩分補給を心がけてください。 6日は全域で晴れる予想です。朝の最低気温は岡山で23