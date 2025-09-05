三菱電機が続伸している。５日付の日刊工業新聞が「三菱電機は２０２７年度に向け、配当と自社株買いを含む総還元性向を最大７０％に引き上げる」と報じた。積極的な株主還元を期待した買いを誘う格好となったようだ。同社は４月２８日に開いた機関投資家・アナリスト向けの２５年３月期決算説明会において、次の中期経営計画での総還元性向に関する質問に対し、ターゲットとして５０％以上を基本とする考えを示していた。