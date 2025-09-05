ＴＥＮＴＩＡＬが続伸している。東京証券取引所が４日の取引終了後、同社株を５日付で貸借銘柄に選定すると発表しており、株式流動性の向上による売買活性化への期待から買われているようだ。また、日本証券金融も５日約定分から同社株を貸借銘柄に追加した。 出所：MINKABU PRESS