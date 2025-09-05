ＪＸ金属が５日続伸し連日の最高値更新。大和証券は４日、同社株の投資判断を新規「２（アウトパフォーム）」でカバレッジを開始した。目標株価は１６３０円とした。同社を「ＡＩ関連材料の中核企業」とし、２６年３月期の連結営業利益は第１四半期決算発表時に上方修正した１１００億円（前期比２．２％減）を上回る１１８０億円を予想。多様な非鉄金属を用いたＡＩ関連材料で高い世界シェアを有し成長ポテンシャルが高い