午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８６９、値下がり銘柄数は６７３、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に精密機器、鉄鋼、ゴム製品、卸売など。値下がりで目立つのは空運、建設、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS