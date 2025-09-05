Image: Adriano Contreras - Gizmodo US モバイル志向のゲーマーには、Razer（レイザー）のゲーミングノートPC「Razer Blade 14」の2025年モデルは最適解かもしれません。幅広い用途で使えて、持ち運びもしやすい1台です。米Gizmodo編集部員が実際に使って、レビューしました。Razer Blade 14 (2025) Image: Adriano Contreras / Gizmodo