◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)日本とイタリアがすでにベスト4進出を決めている中、4日に準々決勝の2試合トルコ−アメリカ、ブラジル−フランスが行われました、トルコはアメリカに3−1（25−14、22−25、25−14、25−23）で勝利。ブラジルはフランスを3−0（27−25、33−31、25−19）で破りベスト4進出。準決勝は日本−トルコ、イタリア−ブラジルの対戦が決定しています。日本（FIVBランク5位）はトルコ