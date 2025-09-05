気象台は、午前11時3分に、大雨警報（土砂災害）を飯田市、阿智村、根羽村、下條村、泰阜村、喬木村に発表しました。また洪水警報を飯田市、泰阜村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・飯田市、阿智村、根羽村、下條村、泰阜村、喬木村に発表 5日11:03時点南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■飯田市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜の