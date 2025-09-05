Ｊ１柏が大混戦のリーグで台風の目となっている。過去２シーズンは残留争いに巻き込まれるなど低迷していたが、リカルド・ロドリゲス新監督（５１）の下、スタートした今季は、第２８節を終えて首位と勝ち点１差の２位と大躍進。得点数は１０試合を残す中、早くも昨季を上回っている。なぜ柏が急に力をつけ、“ダークホース”となっているのか。このほど取材に応じた布部陽功フットボールダイレクター（ＦＤ、５１）の言葉からひ