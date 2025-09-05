物価高が家計をひっ迫するなか、「すき家」が牛丼並盛を480円から450円に値下げしました。実に11年ぶりということですが、その狙いとは？【写真で見る】「やっぱり厳しい…」食材の高騰が飲食店も直撃「やっぱり厳しい」1400超の食品値上げ大きめのから揚げを乗せた950円の「ぶっかけ丼」が名物だという、都内のから揚げ専門店「くにちゃんずキッチン」。くにちゃんずキッチン 丸山邦夫店長「1000円握りしめて来てくれれば、