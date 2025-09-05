東京２０２５世界陸上財団や警視庁は９月に行われる陸上・世界選手権東京大会のマラソンと競歩の競技に伴う東京都心部の交通規制の詳細を発表している。マラソンでは、コースとなる幹線道路で早朝から正午近くまで交通規制が行われる。（デジタル編集部）マラソンは９月１４日（日曜日）に女子が、１５日（祝日）に男子が、新宿区の国立競技場発着のコースでいずれも午前８時にスタートする。国立競技場を出て外苑西通りから富