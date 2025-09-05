2025年1月に第49期最高位を獲得。EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）はドラフト指名を受けて「ホッとした」と語る。一番大事なのは親密度。初めてのチーム戦でも「負けた時にグラつくのは自信がないから」と余裕を見せる。目標は優勝。「そのためだけに召集されている」と闘志を燃やす。【映像】新チームEARTH JETSとは―今期からMリーガーとしてデビュー。これまでは、どういった気持ちでMリーグを見ていたのか。僕がプロにな