アメリカのトランプ大統領が自動車などの追加関税を引き下げる大統領令に署名したことをめぐり、石破総理は「日米関係の黄金時代を共に築いていきたい」とトランプ大統領に親書を送っていたことを明らかにしました石破総理「私からトランプ大統領宛ての親書を作成をいたしました。トランプ大統領とともに、日米関係の黄金時代をともに築いていきたい」日米の関税合意をめぐり、トランプ大統領は大統領令に署名しましたが、大統領令