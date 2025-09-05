東海道新幹線は５日、台風１５号の接近に伴う大雨で午後０時２５分から複数の雨量計が規制値に達し、最終的に新富士―浜松駅間で運転を見合わせていたが、同２時５０分に再開した。同新幹線ではこの日、豊橋―三河安城駅間の雨量計が規制値に達したとして午前１０時２６分頃から同区間で運転を見合わせ、同１１時３０分に運転が再開されたばかりだった。