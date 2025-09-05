気象台は、午前10時50分に、洪水警報を田原市、南知多町、幸田町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を安城市、蒲郡市、南知多町、幸田町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・田原市、南知多町、幸田町に発表 5日10:50時点愛知県では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岡崎市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前に警戒1時間