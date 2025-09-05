車いすの部男子シングルス準々決勝で勝利した小田凱人＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン車いすの部は4日、ニューヨークでシングルス準々決勝が行われ、男子は第1シードの小田凱人（東海理化）がセルゲイ・リソフ（イスラエル）に6―3、6―2でストレート勝ちし、準決勝に進んだ。女子は上地結衣（三井住友銀行）がディーデ・デフロート（オランダ）を3―6、6―4、6―4で破り、4強入りした。ダブ