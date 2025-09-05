園の駐車場に設けられた献花台に手を合わせる夫婦＝5日午前、静岡県牧之原市静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で2022年9月、園児の河本千奈ちゃん＝当時（3）＝が通園バスに置き去りにされ、熱中症で死亡した事件は、5日で発生から3年となった。園の駐車場に設けられた献花台に人々が訪れて千奈ちゃんの死を悼み「風化させてはいけない」と誓った。千奈ちゃんは、22年9月5日、朝から約5時間にわたり車内に取り残され