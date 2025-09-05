ガールズグループaespa（エスパ）が4日、新曲「Rich Man（リッチマン）」の予告ミュージックビデオを公開した。所属するSMエンターテインメントのSMTOWNの公式チャンネルで映像を披露した。ミュージックビデオでは、aespaが考えるリッチマンの定義が表現されている。最も荒れた瞬間にも自分だけのリズム通りに動く主体的な存在と解釈した。韓国メディアMHNスポーツは5日「これをカーチェイシングとラグビー競技を通じて見せる躍動