男性が入れない女子生徒の部屋へ…鎌倉時代の1244年、曹洞宗の宗祖・道元が開山した福井県の「永平寺」。曹洞宗の大本山であり、古くから禅の道場として知られる古刹で、その偉大な歴史に泥を塗る不祥事が発生した――。今年の６月から７月にかけて、永平寺の20代の男性修行僧が宿泊研修で訪れていた女子高生14人の尻などを触るなど、わいせつな行為に及んでいたことが明らかになった。「事件当日、永平寺には愛知県の高校の男女約