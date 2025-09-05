【モデルプレス＝2025/09/05】女優の原日出子が5日、自身のInstagramを更新。秋刀魚の塩焼きがメインの豪華な朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】原日出子「高級旅館のよう」と話題の豪華朝食◆原日出子、秋刀魚の塩焼きメインの朝食公開原は「仕事に行く前にしっかり朝ご飯」とつづり、朝食の写真を公開。「今年はいい秋刀魚が獲れてるみたいで嬉しいですね」と喜びを伝え、秋刀魚の塩焼きをメインとした和定食を披露した。