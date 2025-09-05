Googleのフラッグシップ機「Pixel 10」は発売されたばかりですが、早くも画面に「カラフルな雪」のような表示グリッチ（ちらつきやノイズ）が発生しているとの報告が一部のユーザーから寄せられています。 ↑Image:Reddit/Ok_Economist_3997。 大手掲示板RedditのPixelコミュニティなどでは、この問題に関する複数の投稿が確認されています。具体的には、操作中に画面が突然「カラフルな雪」状態になるものの、端末自体は操