’19年９月から12月まで米国に語学留学将来を嘱望されていたハズが……。俳優の清水尋也（26）が同居していた職業不詳の20代女性とともに９月３日、麻薬取締法違反（共同所持）容疑で逮捕された。３日早朝、東京・杉並区の清水容疑者宅を警視庁が家宅捜索し、植物片や吸引器具などが押収された。清水容疑者は、「大麻を持っていたことは間違いない」とし、女も「全て事実」と容疑を認めた。警察は「常習的に使用していた」と見て、