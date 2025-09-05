日本の伝統文化である盆栽を世界に伝えるミッションを掲げ活動する「TRADMAN’S BONSAI」から、ブランド初となるクラフトジン「TRADMAN’S 松葉ジン」が発売。盆栽の価値を新たに定義し、次の100年に繋がる文化として世界に発信している「TRADMAN’S BONSAI」の活動の中心にあるのが「松」。なかでも、古くから生命力の象徴とされる「松葉」の可能性を単なる素材としてではなく、盆栽と同様に“命のかたち”として向き合い、その香