9月3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）。警視庁が3日午前4時過ぎに自宅を捜索したところ、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片が置かれていたほか、巻紙なども見つかったという。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。逮捕をうけて、清水容疑者の所属事務所「オフィス作」はコメントを発表した。《弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り