長友は5番を付ける日本代表は現地時間9月4日、背番号を発表した。MF堂安律が10番に復帰、MF久保建英は20番、DF長友佑都は5番になった。堂安が選外だった6月シリーズでは久保が10番を着用北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の最終節インドネシア戦ではキャプテンマークも巻いて、大きな話題となった。久保自身は「背番号でプレーするわけじゃないんですけどちょっと嬉しかったという本音もこぼしつつ」と話していた。