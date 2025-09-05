ベルギー2部ベールスホットを日本人投資家が買収する交渉が大詰めベルギー2部ベールスホットを日本人投資家が買収する交渉が大詰めを迎えているという。現地メディア「voetbalkrant」が報じた。レポートによると、サウジアラビア系のユナイテッド・ワールド社が保有する現在のベールスホットについて、日本人投資家が買収に動いているという。すでに基本合意には達していて、先日にはベールスホットのゲームの観戦に訪れる姿も