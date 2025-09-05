食楽web ●『忽布古丹醸造』の直営ビアバー『Tap Room BEER KOTAN』の魅力をご紹介します。 冷たいビールが恋しい季節。先日ビール好きの知人と話をしていたところ、クラフトビールの盛り上がりについて熱弁されました。 恥ずかしながら、生まれて一度もクラフトビール専門店に行ったことがなかった筆者。調べてみると、札幌にも多くの専門店がありました。 今回ご紹介するのは札幌のクラ