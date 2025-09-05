◆米大リーグロイヤルズ―エンゼルス（４日・米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ロイヤルズの３５歳のベテラン、サルバドール・ペレス捕手が４日（日本時間５日）、本拠のエンゼルス戦に「５番・捕手」で先発出場し、７回に６試合ぶりの２４号同点アーチを放った。この一発で通算６２６長打となってフランク・ホワイトを抜いて球団歴代単独３位に進出。また、本拠カウフマンスタジアムでの打点も４９５と