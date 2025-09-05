【新華社北京9月5日】中国国家国際発展協力署の李明（り・めい）報道官は4日、アフガニスタンで起きた地震について、地震災害が深刻な人的・物的被害をもたらしたと述べ、中国政府はアフガニスタンの要請に応じ、テントや毛布、食品など必要な物資を含む5千万元（1元＝約21円）の緊急人道支援の提供を決定したと発表した。