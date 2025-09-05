森永乳業は、「ビヒダス プレーンヨーグルト」「同 脂肪ゼロ」（400g）シリーズの容器を小型化し、9月1日週から全国で順次リニューアル発売する。内容量はそのまま、容器の高さを約2センチ縮小。冷蔵庫への収納がしやすく、使用するプラスチック量は従来比で16％以上削減されるという。同商品については、消費者から「容器が高く冷蔵庫に入りづらい」といった声が寄せられていた。今回の省サイズ化により冷蔵庫の中段にも無理なく