三島食品は8月23日、フレスタアルパーク店（広島市）で、ふりかけに関するイベントを開催。社員が鼓笛隊となって店内を巡ったり、劇を行ったりして訪れた買物客を楽しませた。看板商品「ゆかり」にちなんだ劇「赤しそずきんちゃん」では、社員3人が末貞操社長が書いた脚本に沿って演じ会場を沸かせた。続くトークショーではふりかけや同社の歴史、最近はFURIKAKEとして海外でも人気を博していることなどを紹介した。商品の購入者に