「緑コキア」が楽しめる国営ひたち海浜公園へのアクセス列車JR東日本は2025年9月6日（土）、青梅駅と勝田駅を結ぶ臨時特急「夏の海浜公園青梅号」を運転します。【画像】これが「多摩エリアと茨城を結ぶ特急」の運行時刻ですこの列車は、東京・多摩の青梅駅と茨城県の勝田駅を青梅線、中央本線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。多摩エリアから、丸々とした「緑コキア」が楽しめる国営ひたち海浜公園へのアクセスに便利な列車