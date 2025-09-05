香川県は食中毒が発生する危険が高まっているとして、「細菌性食中毒警報」を発令しました。期間はきょう5日から11日までの7日間です。 香川県は「一日の平均気温が27℃以上で、かつ一日の平均相対湿度が75％以上の日が連続して2日間続いた場合、またはそれが予想されるとき」とする発令基準に該当するとして、きょう（5日）「細菌性食中毒警報」を発令しました。食中毒菌の多くは、温度25～40℃、湿度75％以上になると急速