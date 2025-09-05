アメリカ遠征中の日本代表は、現地時間6日にメキシコ代表と対戦する。来年のワールドカップまで1年を切った中、開催国であり、過去に日本代表の監督も務めたハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコ代表との試合は非常に貴重なものとなるだろう。そんなメキシコとの一戦だが、過去の対戦成績からして相性は良くない。これまで6試合対戦し1勝5敗と大きく負け越しており、1996年5月に行われたキリンカップの試合（3−2）が唯一の勝利