昨季、得点力不足に悩まされたマンチェスター・ユナイテッドは、今夏の移籍市場で3人のFWを2億ポンド以上の移籍金をかけて獲得している。マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモ、ベンヤミン・シェシュコの新戦力FWはすでに起用されており、得点力不足の解消は彼らに託された。『Team Talk』によると、前線を強化したユナイテッドは来夏の移籍市場で1つポジションを下げた中盤の補強を目指しているようだ。すでに獲得候補の名