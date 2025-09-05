◆ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２５日本―米国（６日、米国）日本ラグビー協会は５日、パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）の１次リーグＢ組で米国戦（日本時間７日）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。今シリーズで新たに共同主将に就いたロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）が、第１戦のカナダ戦（５７〇１５）に続いて先発する。ＳＨはカナダ戦で控えだった福