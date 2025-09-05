◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）７月６日の函館で堂々と７馬身差をつけて新馬勝ちしたショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）が９月５日、順調な仕上がりをアピールした。レース前日のこの日は、札幌競馬場の角馬場で最終調整した。榎本助手は「追い切ってレースに向けて気持ちが乗ってきました。体調は上がってきていて、いい状態でレースに向かえると思