２０２６年北中米Ｗ杯欧州予選は現地時間４日、各地で行われた。第１節を迎えたＡ組のドイツはスロバキアに０―２で敗れた。同組の北アイルランドはルクセンブルクに３―１で勝利。各組の１位はストレートで本戦への参加が決定し、２位はプレーオフに進む。Ｅ組第１節ではスペインがブルガリアに３―０で快勝したほか、Ｊ組第５節のベルギーはリヒテンシュタインを６―０で圧勝し、２勝１分けで勝ち点７。同じく第５節とした